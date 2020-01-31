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Terim’den ciddiyet uyarısı

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Giriş Tarihi: 31.01.2020
TERİM’DEN CİDDİYET UYARISI

Pazar günü 'la karşılışacak olan 'da hazırlıklar sürüyor. mini bir toplantığı yaptığı futbolcularına ciddiyet uyarısı yaparken, "'nin ligdeki konumu nedeniyle konsantrasyonu kaybetmeyin" dedi. Öte yandan Onyekuru ve Andone idmanın bir bölümüne katıldı. Falcao, Ahmet ve Saracchi'nin tedavisi sürdü.

Pazar günü Kayserispor'la karşılışacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Fatih Terim mini bir toplantığı yaptığı futbolcularına ciddiyet uyarısı yaparken, "Kayseri'nin ligdeki konumu nedeniyle konsantrasyonu kaybetmeyin" dedi.



Öte yandan Onyekuru ve Andone idmanın bir bölümüne katıldı. Falcao, Ahmet ve Saracchi'nin tedavisi sürdü.

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