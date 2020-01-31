Şimdi veda zamanı! Luyindama ve Nagatomo...
Giriş Tarihi: 31.01.2020
Kadrosundaki yabancı sayısını 14'e indirmek zorunda olan Galatasaray yönetimi bugün kritik hamleler yapacak... Sarı-Kırmızılılar ikinci yarı planlamasında olmayan Yuto Nagatomo'nun sözleşmesini feshedecek. Japon yıldızın sözleşmesinin dondurulması da ihtimal dahilinde... Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Cristian Luyindama'nın da sözleşmesi dondurulacak.Kadrosundaki yabancı sayısını 14'e indirmek zorunda olan Galatasaray yönetimi bugün kritik hamleler yapacak... Sarı-Kırmızılılar ikinci yarı planlamasında olmayan Yuto Nagatomo'nun sözleşmesini feshedecek. Japon yıldızın sözleşmesinin dondurulması da ihtimal dahilinde... Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Cristian Luyindama'nın da sözleşmesi dondurulacak.
Kongolu yıldız önümüzdeki sezon başından itibaren takıma geri dönecek.
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