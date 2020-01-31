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Nzonzi bugün imzayı atıyor

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Giriş Tarihi: 31.01.2020
NZONZİ BUGÜN İMZAYI ATIYOR

tarafından bırakılan dün 'e gitti. Fransız yıldız bugün ile sözleşme imzalayacak. Rennes ve Roma arasında Nzonzi'nin kiralanması konusunda anlaşma sağlandı.

Fatih Terim tarafından bırakılan Steven Nzonzi dün Paris'e gitti. Fransız yıldız bugün Rennes ile sözleşme imzalayacak. Rennes ve Roma arasında Nzonzi'nin kiralanması konusunda anlaşma sağlandı.

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