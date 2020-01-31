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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş transferin son gününde gaza bastı

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Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
BEŞİKTAŞ TRANSFERİN SON GÜNÜNDE GAZA BASTI

Son dakika haberi... transferin son gününde gaza bastı. 'nın takımında forma giyen golcü oyuncu Kevin Prince Boateng, Beşiktaş ile anlaştı.

çalışmalarını sürdüren , tahtanın kapanmasına saatler kala golcü hamlesinde bulundu.

ekiplerinden Beşiktaş'ın, 'dan Kevin Prince Boateng'i kiraladığı iddia edildi.

İsabetli transfer tahminleriyle bilinen Di Marzio, siyah beyazlı ekibin Boateng'i kiraladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Harcama limiti nedeniyle devre arası transferinde sessiz kalan siyah beyazlılar, bugün Boşnak futbolcu Ajdin Hasic'in imza parası problemini çözerek 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Beşiktaş muhabirimiz 'in haberine göre; Beşiktaş'ın bitimine saatler kalan ara transfer döneminde bir futbolcuyu daha kadrosuna katacağı öğrenildi.

Başkan 'nin şartları zorlayarak en azından bir forvet oyuncusunu takıma kazandırmak için çalıştığı vurgulandı. İtalyan basını bu ismin Kevin Prince Boateng olduğunu yazdı.

Bu doğrultuda Orkan Çınar'ı Ankaragücü'ne kiralık olarak gönderecek olan Beşiktaş, Orkan'ın gitmesiyle transfer bütçesinde açılacak boşlukla golcü isim transfer edilecek.

Teknik direktör 'ın da onayladığı yabancı golcünün transferinin saat 18.00'e kadar yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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