31 Ocak 2020, Cuma
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Arda Turan Flamengo'ya transfer oluyor!

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Giriş Tarihi: 31.01.2020
İŞTE ARDA TURAN'IN YENİ ADRESİ!

Devre arası döneminde ismi uzun süredir  ile anılan ancak sarı-kırmızılı yönetim tarafından transferi veto edilen  'ya transfer oluyor.

ekiplerinden ile yollarını ayıran 'ın yeni takımı belli oluyor. İsmi uzun süredir ile anılan ancak sarı-kırmızılı yönetim tarafından transferi veto edilen Arda Turan 'ya oluyor.

33 yaşındaki futbolcu Brezilya ekibi Flamengo ile görüşmelerini sürdürüyor. Transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

FİLİPE LUİS ETKİSİ

Arda Turan'ın Flamengo'ya transferinde 'den eski takım arkadaşı 'in yardımcı olduğu öğrenildi. Filipe Arda'nın Atletico Madrid döneminde en yakın arkadaşıydı.

Daha önce çıkan transfer haberlerinde Brezilya'nın bir diğer büyük kulübü 'nun da Arda ile yakından ilgilendiği iddia edilmişti.

Arda Turan son olarak Medipol Başakşehir'de sezonun ilk yarısında 12 maçta forma giymiş gol ya da asist yapamamıştı.

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