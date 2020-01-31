Arda Turan Flamengo'ya transfer oluyor!
Devre arası transfer döneminde ismi uzun süredir Galatasaray ile anılan ancak sarı-kırmızılı yönetim tarafından transferi veto edilen Arda Turan Brezilya'ya transfer oluyor.
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile yollarını ayıran Arda Turan'ın yeni takımı belli oluyor. İsmi uzun süredir Galatasaray ile anılan ancak sarı-kırmızılı yönetim tarafından transferi veto edilen Arda Turan Brezilya'ya transfer oluyor.
33 yaşındaki futbolcu Brezilya ekibi Flamengo ile görüşmelerini sürdürüyor. Transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.
FİLİPE LUİS ETKİSİ
Arda Turan'ın Flamengo'ya transferinde Atletico Madrid'den eski takım arkadaşı Filipe Luis'in yardımcı olduğu öğrenildi. Filipe Arda'nın Atletico Madrid döneminde en yakın arkadaşıydı.
Daha önce çıkan transfer haberlerinde Brezilya'nın bir diğer büyük kulübü Sao Paulo'nun da Arda ile yakından ilgilendiği iddia edilmişti.
Arda Turan son olarak Medipol Başakşehir'de sezonun ilk yarısında 12 maçta forma giymiş gol ya da asist yapamamıştı.
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