31 Ocak 2020, Cuma
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Semih Kaya iğne için gelmiş

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Giriş Tarihi: 31.01.2020
İĞNE İÇİN GELMIŞ

'nın Florya'da görülmesi iddiaları gündeme getirmişti. Ancak tecrübeli yıldızın doktor 'ye iğne olmak için geldiği öğrenildi.

'nın Florya'da görülmesi iddiaları gündeme getirmişti. Ancak tecrübeli yıldızın 'ye iğne olmak için geldiği öğrenildi.

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