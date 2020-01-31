Galatasaray eski oyuncusu Semih Kaya'yı kadrosuna kattı

Son dakika haberi... Devre arası transfer döneminin hızlı takımı Galatasaray'dan takıma bir takviye daha...Galatasaray, eski stoperi Semih Kaya ile anlaşmaya vardı.

Son dakika haberi... Devre arası transfer döneminin hızlı takımı Galatasaray'dan takıma bir takviye daha...Galatasaray, eski stoperi Semih Kaya ile anlaşmaya vardı.