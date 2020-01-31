31 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray eski oyuncusu Semih Kaya'yı kadrosuna kattı

SPOR
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
GALATASARAY ESKİ OYUNCUSUNU KADROSUNA KATTI

Son dakika haberi... Devre arası döneminin hızlı takımı 'dan takıma bir takviye daha...Galatasaray, eski stoperi ile anlaşmaya vardı.

Son dakika haberi... Devre arası döneminin hızlı takımı 'dan takıma bir takviye daha...Galatasaray, eski stoperi ile anlaşmaya vardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN