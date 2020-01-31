Isla&Dirar’a kritik görev
Giriş Tarihi: 31.01.2020
Trabzonspor'un içeri kat edebilen kanat oyuncularının önleminin beklerle alınacağı öğrenildi. Sağ bekte görev yapacak Isla ve sol bekte oynayacak Dirar ileride baskı kurarak orta saha çizgisine yakın rakibi karşılayacak. Orta alanın solunda görev yapacak Tolga Ciğerci de defansif özelliğiyle rakibin etkili kanat ataklarına izin vermeyecek. Taktik çalışmalarda bunlar üzerinde duruluyor.Trabzonspor'un içeri kat edebilen kanat oyuncularının önleminin beklerle alınacağı öğrenildi. Sağ bekte görev yapacak Isla ve sol bekte oynayacak Dirar ileride baskı kurarak orta saha çizgisine yakın rakibi karşılayacak. Orta alanın solunda görev yapacak Tolga Ciğerci de defansif özelliğiyle rakibin etkili kanat ataklarına izin vermeyecek. Taktik çalışmalarda bunlar üzerinde duruluyor.
ADİL RAMİ FORMA İSTİYOR
Fizik olarak iyi duruma gelen Adil Rami, idmanlarda da göze batmaya başladı. Rami'nin birkaç hafta içinde 11'i zorlayabileceği ifade ediliyor.
EMRE YİNE KULÜBEDE BAŞLAYACAK
Başakşehir maçında oyunun son dakikalarında oyuna giren Emre Belözoğlu, Trabzon derbisine de yedek başlayacak. Fizik olarak en iyi olan 11'i sahaya sürmeye çalışacak olan Yanal, Emre'den oyunun 2. yarısında faydalanmak istiyor. Emre'nin yerinde Ozan görev yapacak.
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