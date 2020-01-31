Isla&Dirar’a kritik görev

Trabzonspor'un içeri kat edebilen kanat oyuncularının önleminin beklerle alınacağı öğrenildi. Sağ bekte görev yapacak Isla ve sol bekte oynayacak Dirar ileride baskı kurarak orta saha çizgisine yakın rakibi karşılayacak. Orta alanın solunda görev yapacak Tolga Ciğerci de defansif özelliğiyle rakibin etkili kanat ataklarına izin vermeyecek. Taktik çalışmalarda bunlar üzerinde duruluyor.

rabzonspor'un

İSTİYOR

Başakşehir

içeri kat edebilen kanat oyuncularının önleminin beklerle alınacağı öğrenildi. Sağ bekte görev yapacak Isla ve sol bekte oynayacakileride baskı kurarak orta saha çizgisine yakın rakibi karşılayacak. Orta alanın solunda görev yapacakde defansif özelliğiyle rakibin etkili kanat ataklarına izin vermeyecek. Taktik çalışmalarda bunlar üzerinde duruluyor.olarak iyi duruma gelen, idmanlarda da göze batmaya başladı.birkaç hafta içinde 11'i zorlayabileceği ifade ediliyor.maçındaoyunun son dakikalarındaoyunagirenderbisine deyedek başlayacak.Fizik olarak en iyiolansahayasürmeye çalışacakolanoyununyarısındafaydalanmak istiyor.yerindegörev yapacak.