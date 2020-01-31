Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Yıldız futbolcu...

Son dakika transfer haberine göre; Transferin son gününde hareketli dakikalar yaşandı. Fenerbahçe, Zanka'nın sezon sonuna kadar Fortuna Düseldorf'a kiralandığını resmen açıkladı.

Süper Lig için transfer döneminin bitmesine saatler kala Fenerbahçe'de de transfer hareketliliği yaşanıyor. Yaşadığı mali problemler nedeniyle harcama limiti engeline takılan sarı-lacivertliler, şu ana dek Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Yeni transferleri kadrosuna katabilmek için bazı isimlerle yollarını ayırmak durumunda olan Fenerbahçe'de Matias Zanka'nın Fortuna Düsseldorf ile anlaşmak üzere olduğu, detayları görüşmek üzere Almanya'ya gitti.

FENERBAHÇE AYRILIĞI RESMEN DUYURDU

Fenerbahçe, 29 yaşındaki Danimarkalı savunmacı Zanka'nın Fortuna Düsseldorf'a kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: Oyuncumuz Mathias "Zanka" Jorgensen 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralanmıştır. Kendisine yeni takımında başarılar dileriz.