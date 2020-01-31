Beşiktaş yeni transferini açıkladı
Beşiktaş yeni transferini açıkladı. Bir süredir siyah beyazlılar ile idmana çıkan 18 yaşındaki Boşnak forvet Ajdin Hasic, Beşiktaş yönetimi ile masaya oturdu. Beşiktaş, Hasic ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
Beşiktaş transferin son gününde bombayı patlattı. Son dakika bilgisine göre siyah-beyazlı ekip bir süredir antrenmanlara çıkardığı Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş ara transferin bitmesine saatler kala beklenen transferi gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı kulüp imza parası nedeniyle A Takım'a çıkarma konusunda problem yaşadığı 18 yaşındaki Boşnak forvet Ajdin Hasic'le 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün eski yönetimi ile yapılan anlaşma nedeniyle 2 milyon Euro'luk imza parası ödemek durumunda olan siyah-beyazlı ekip, bir süredir bu pürüzü gidermek için uğraşıyordu.
AJDIN HASIC KİMDİR?
7 Ekim 2001 tarihinde Bosna-Hersek'in Tuzla kentinde dünyaya gelen Hasic, futbola Dinamo Zagreb altyapısında başladı. Hırvat ekibinde gösterdiği performansla ülkesinin alt yaş milli takımlarına seçilen 18 yaşındaki futbolcu, Bosna-Hersek'in U17, U18 ve U19 takımlarında forma giydi. Genç yıldız, kanatların yanı sıra on numara mevkisinde de oynayabiliyor.
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