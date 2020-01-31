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İstanbulspor Allahyar'ın sözleşmesini feshetti

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Giriş Tarihi: 31.01.2020
İSTANBULSPOR ALLAHYAR'IN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

1. Lig ekibi sezon başında 'den kiraladığı İranlı futbolcu 'in sözleşmesini feshetti.18 yaşındaki forvet oyuncusu sarı siyahlı formayla 11 maça çıkarken, 1 gol kaydetti.

1. Lig ekibi sezon başında 'den kiraladığı İranlı futbolcu 'in sözleşmesini feshetti.

Sözleşmesi feshedilen İranlı futbolcu yeniden sarı lacivertli takıma döndü.

18 yaşındaki forvet oyuncusu sarı siyahlı formayla 11 maça çıkarken, 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe Allanyar'ı sezon başında ekibi Esteghlal FC'den 753 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.

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