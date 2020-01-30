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Trabzonspor Guilherme ile anlaştı

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Giriş Tarihi: 30.01.2020
TRABZONSPOR GUİLHERME İLE ANLAŞTI

, Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu 'yi şehre getirdi. Trabzonspor'un kısa süre içinde Beşiktaş ile de adı anılan 28 yaşındaki Guilherme'ye imza attıracağı belirtildi.

, adı bir dönem Beşiktaş'la da anılan Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu ile anlaştı. 28 yaşındaki futbolcu transferin tamamlanması için Trabzon'a geldi.

Takımın başına Hüseyin Çimşir'i getiren Bordo-Mavililer, Guilherme'nin bonservisi için Benevento ile de anlaşmaya vardı.

Malatyaspor'da kiralık oynayan futbolcunun Trabzonspor'a transferinin resmen açıklanması bekleniyor.

Guilherme, bu sezon oynadığı 26 resmi karşılaşmada 7 gol atarken 6 da asist yaptı.

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