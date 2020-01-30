Şenol Güneş'ten flaş karar! Geri dönüyor
Galatasaray’ın yıldızı Emre Akbaba, EURO 2020 öncesi Şenol Güneş’in de gözüne girmeyi başardı. Yusuf Yazıcı'nın sakatlığında Emre, Hakan Çalhanoğlu ile birlikte ilk 11'in en güçlü adayı.
Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle futboldan 8 ay uzak kalıp sahalara muhteşem bir dönüş yapan Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba, ikinci yarının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Fatih Terim'in yeni 10 numarası olan Emre, hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Kupada Rizespor'a, ligde Denizlispor ve Konyaspor'a gol atmayı başaran 27 yaşındaki oyuncu bu performansıyla A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de dikkatini çekti. Güneş, Emre'yi EURO 2020'ye götürme kararı aldı. Yusuf Yazıcı'nın sakatlığında Emre, Hakan Çalhanoğlu ile birlikte ilk 11'in en güçlü adayı.
MİLLİ MOTİVASYON
1992 doğumlu hücum oyuncusu, tedavi sürecinde Ay-Yıldızlı formayı da düşünerek kendisini motive etti.
15 MİLYON EURO'YA SERBEST
Emre Akbaba'nın Galatasaray'la sözleşmesi 2021'de sona eriyor. EURO 2020'de vitrine çıkması söz konusu olan tecrübeli futbolcunun serbest kalma maddesi ise 15 milyon Euro.
İKİ MÜJDE BİRDEN
Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayan G.Saray'da dün iki sevindirici gelişme yaşandı. Transferi sonrası sıtma tanısı konulan Onyekuru ve sakatlığını atlatan Andone dün takıma katıldı. Kasımpaşa karşısında oynayabileceği öğrenilen Onyekuru sosyal medyadan, "2020 küçük bir aksilikle başladı ama yüzde yüzümle sahada olacağım" mesajını paylaştı..
EMRE MOR'DA SON UMUT İTALYA
Emre Mor konusunda ise Galatasaray'da yolun sonuna geldi. Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Emre'den Falcao ile yaşadığı tartışma sonrası takım arkadaşları da desteğini çekti. Gurbetçi futbolcu kendisine Avrupa'da kulüp bakıyor. İngiltere ve Almanya'dan sonuç alamayan genç futbolcuyu menajeri son olarak İtalyan kulüpleri Sassuolo ve Torino'ya önerdi.
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