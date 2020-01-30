Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Bu takım bana yeter
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
Dün siyah-beyazlı takımla ilk idmanına çıkan genç çalıştırıcı, tesislerde Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile bir araya geldi. Yalçın, iki yöneticiye elindeki oyuncu grubunun kalitesine güvendiğini söylediBeşiktaş'ın yeni teknik direktörü dün resmen Sergen Yalçın oldu. Sabah saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'ne giden Yalçın, 11.30'da takımı topladı. Fakat Abdullah Avcı'nın mukavelesi devam ettiği için takımla idmana çıkamadı. Anlaşmayı kabul etmeyen Avcı'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi, Oğuzhan Özyakup'un da Feyenoord'a imza atmasıyla birlikte bütçe açıldı ve genç hocanın 1.5 yıllık anlaşması tamamlandı. Daha sonra 12.30'da kapalı kapılar ardında ilk idman yapıldı.
İMKÂNLAR OLUŞURSA FORVET ALABİLİRİZ
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile görüşme yapan çiçeği burnunda teknik adam kadroyla ilgili olarak, "Oyuncu grubunun kalitesine güveniyorum. Bu takımın en büyük eksiği öz güven ve motivasyon kaybı. Ekonomik koşullarımızın farkındayım, transfer yapmamız şart değil, bu takım bana yeter" dedi. Yöneticiler ise imkânların oluşması halinde forvet transferi yapabileceklerini iletti.
BİRLİKTE AYAĞA KALKACAĞIZ
Sergen Yalçın, idman öncesi futbolcularla da saha ortasında toplantı yaptı. Genç hocanın talebelerine, "Ben bu kulübün içinde yetiştim. Şimdi Beşiktaş'a teknik direktör olarak hizmet edeceğim. Hepinize güvenim sonsuz. Bulunduğumuz durumdan birlikte ayağa kalkarak çıkacağız. Herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeli" dediği öğrenildi.
BÜYÜK BULUŞMA 19.03'TE
Siyah-beyazlı taraftarların dört gözle yolunu beklediği Sergen Yalçın, bugün Vodafone Park'a ayak basıyor. Beşiktaş yönetimi, bugün statta 47 yaşındaki hocası için imza töreni düzenleyecek. Dolmabahçe'de 19.03'te başlayacak tören öncesi taraftarların Sergen Yalçın için özel pankartlar hazırladığı ve dev buluşmaya yoğun talep olduğu ifade edildi. Bu organizasyon için siyah-beyazlı futbolseverlerden herhangi bir ücret alınmayacak.
CANER'LE PAZARLIKLAR ERTELENDİ
Beşiktaş'ta yıllık 1 milyon 750 bin Euro alan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'e yönetim tarafından 850 bin Euro maaş üzerinden iki yıllık mukavele teklifi götürülmüştü. Yıldız futbolcunun buna karşılık 1.4 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmeler ise Caner'in Erzurumspor maçında Elneny ile yaşadığı tartışmanın ardından ileri bir tarihe ertelendi. Göztepe maçına da yedek kulübesinde başlayan Caner'in kariyeri ile ilgili planlarına yurt dışı seçeneğini dahil ettiği gelen bilgiler arasında.
100. YIL FORMASI İSTENİYOR
Beşiktaş taraftarları, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından yönetime çağrıda bulunarak 100. yıl formasının satışa çıkarılmasını istedi. 2002- 03 sezonunda giyilen özel formanın altında Yalçın, unutulmaz anılar bırakmış, şampiyonluğu getiren gole de imzasını atan isim olmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Simon Falette’nin gözü yönetimde
- Tyler Boyd Ç.Rize ile görüşüyor
- Derbilerin abonesi Ali Palabıyık
- Miha Zajc takımda kalıyor
- Kobe Bryant'ın ölümüyle ilgili korkunç ihmal
- Fener’i çok istedi ama transferi gerçekleşmedi
- Diagne Galatasaray'a haber gönderdi
- Bükreş’te Lucescu zirvesi
- Caner Erkin: Geçmişe sünger çekelim
- Trabzon'da kralların savaşı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Afili Aşk 32. bölüm fragmanı izle! Ayşe, Kerem'i kıskandırmak için...
- TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?
- Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahne!
- Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle!
- 15 tatil uzatıldı mı? Okullar bu hafta açılacak mı? 15 tatil ne zaman bitecek?
- Dolarda son durum: FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte, güncel dolar kuru!
- FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne oldu?
- Dündar Bey kimdir? Dündar Bey’i kim öldürdü? Dündar Bey tarihteki yeri!
- Bala Hatun kimdir? Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun kaç çocuğu var? Bala Hatun tarihteki yeri…
- Kuruluş Osman 8. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 8. bölüm izle! - ATV
- Yıldız Holding’te değişiklik! Ali Ülker kimdir? Ali Ülker kaç yaşında, nereli?
- Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?