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Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Bu takım bana yeter

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Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
SERGEN YALÇIN'DAN FLAŞ SÖZLER: BU TAKIM BANA YETER

Dün siyah-beyazlı takımla ilk idmanına çıkan genç çalıştırıcı, tesislerde Erdal Torunoğulları ve Kocadağ ile bir araya geldi. Yalçın, iki yöneticiye elindeki oyuncu grubunun kalitesine güvendiğini söyledi

'ın yeni teknik direktörü dün resmen oldu. Sabah saatlerinde 'ne giden Yalçın, 11.30'da takımı topladı. Fakat 'nın mukavelesi devam ettiği için takımla idmana çıkamadı. Anlaşmayı kabul etmeyen Avcı'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi, 'un da Feyenoord'a imza atmasıyla birlikte bütçe açıldı ve genç hocanın 1.5 yıllık anlaşması tamamlandı. Daha sonra 12.30'da kapalı kapılar ardında ilk idman yapıldı.

İMKÂNLAR OLUŞURSA FORVET ALABİLİRİZ
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları ve Asbaşkan Kocadağ ile görüşme yapan çiçeği burnunda teknik adam kadroyla ilgili olarak, "Oyuncu grubunun kalitesine güveniyorum. Bu takımın en büyük eksiği öz güven ve motivasyon kaybı. Ekonomik koşullarımızın farkındayım, yapmamız şart değil, bu takım bana yeter" dedi. Yöneticiler ise imkânların oluşması halinde forvet transferi yapabileceklerini iletti.

BİRLİKTE AYAĞA KALKACAĞIZ
Sergen Yalçın, idman öncesi futbolcularla da saha ortasında toplantı yaptı. Genç hocanın talebelerine, "Ben bu kulübün içinde yetiştim. Şimdi Beşiktaş'a olarak hizmet edeceğim. Hepinize güvenim sonsuz. Bulunduğumuz durumdan birlikte ayağa kalkarak çıkacağız. Herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeli" dediği öğrenildi.

BÜYÜK BULUŞMA 19.03'TE
Siyah-beyazlı taraftarların dört gözle yolunu beklediği Sergen Yalçın, bugün Vodafone Park'a ayak basıyor. Beşiktaş yönetimi, bugün statta 47 yaşındaki hocası için imza töreni düzenleyecek. Dolmabahçe'de 19.03'te başlayacak tören öncesi taraftarların Sergen Yalçın için özel pankartlar hazırladığı ve dev buluşmaya yoğun talep olduğu ifade edildi. Bu organizasyon için siyah-beyazlı futbolseverlerden herhangi bir ücret alınmayacak.

CANER'LE PAZARLIKLAR ERTELENDİ
Beşiktaş'ta yıllık 1 milyon 750 bin Euro alan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 'e yönetim tarafından 850 bin Euro maaş üzerinden iki yıllık mukavele teklifi götürülmüştü. Yıldız futbolcunun buna karşılık 1.4 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmeler ise Caner'in Erzurumspor maçında Elneny ile yaşadığı tartışmanın ardından ileri bir tarihe ertelendi. maçına da yedek kulübesinde başlayan Caner'in kariyeri ile ilgili planlarına yurt dışı seçeneğini dahil ettiği gelen bilgiler arasında.

100. YIL FORMASI İSTENİYOR
Beşiktaş taraftarları, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından yönetime çağrıda bulunarak 100. yıl formasının satışa çıkarılmasını istedi. 2002- 03 sezonunda giyilen özel formanın altında Yalçın, unutulmaz anılar bırakmış, şampiyonluğu getiren gole de imzasını atan isim olmuştu.

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