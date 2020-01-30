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İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!

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Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
İŞTE GALATASARAY'IN YENİ 10 NUMARASI!

Transferin son saatlerinde 'dan sürpriz hamlesi geldi. Galatasaray, 'da forma giyen 'in transferi için hem futbolcu ile hem de kulübü ile anlaşma sağladı.

'da son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı kırmızılılardan kadrosuna sürpriz takviye geldi.

Galatasaray, 'da forma giyen 'in transferi için hem futbolcu ile hem de kulübü ile anlaşma sağladı.

pozisyonunda görev alan ve genç oyuncu 1 yıl içinde 31 maçta 24 gol attı.

U19 MİLLİ OLDU...
2001 doğumlu olan Erkan Süer geçen sezon 24 maçta 16 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu yıl ilk kez U19 kadrosuna çağrılan genç 1.80 boyundaki 10 numara bu sezon ise 7 maçta 8 gollük performans sergiledi.

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Ajansspor'a yaptığı özel açıklamada Erkan Süer'in transferi için Galatasaray Kulübü'yle anlaşma sağladıklarını açıkladı.

BOLUSPOR TRANSFERİ AÇIKLADI
Kulübümüz, Profesyonel Futbolcumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır.Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray A.Ş.'de başarılar dileriz.

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