İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!
Transferin son saatlerinde Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi geldi. Galatasaray, Boluspor'da forma giyen Erkan Süer'in transferi için hem futbolcu ile hem de kulübü ile anlaşma sağladı.
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Sarı kırmızılılardan kadrosuna sürpriz takviye geldi.
Galatasaray, Boluspor'da forma giyen Erkan Süer'in transferi için hem futbolcu ile hem de kulübü ile anlaşma sağladı.
10 numara pozisyonunda görev alan ve genç oyuncu 1 yıl içinde 31 maçta 24 gol attı.
U19 MİLLİ OLDU...
2001 doğumlu olan Erkan Süer geçen sezon 24 maçta 16 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu yıl ilk kez U19 Milli Takım kadrosuna çağrılan genç 1.80 boyundaki 10 numara bu sezon ise 7 maçta 8 gollük performans sergiledi.
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Ajansspor'a yaptığı özel açıklamada Erkan Süer'in transferi için Galatasaray Kulübü'yle anlaşma sağladıklarını açıkladı.
BOLUSPOR TRANSFERİ AÇIKLADI
Kulübümüz, Profesyonel Futbolcumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır.Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray A.Ş.'de başarılar dileriz.
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