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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programı açıklandı

SPOR
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
ZTK'DA ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI AÇIKLANDI

Son dakika haberine göre; 'nda 4-5-6 Şubat tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarının programı açıklandı. Çeyrek final müsabakaları ATV ve A Spor ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak.

'nda programı belli oldu. TFF, kupada çeyrek final aşamasının ilk maçlarının programını resmi sitesinden açıkladı.

Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı şu şekilde;

4 Şubat Salı: Trabzonspor - BB. Erzurumspor 20.30

5 Şubat Çarşamba: Kırklarelispor - Fenerbahçe 14.30

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray 20.30

6 Şubat Perşembe: Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor 20.30

MAÇLAR ŞİFRESİZ ATV VE A SPOR'DAN YAYINLANACAK

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4-5-6 Şubat tarihlerinde oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının programı açıklandı. Çeyrek final müsabakaları ATV ve A Spor ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak.

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