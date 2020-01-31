FB TV sunucusu Dilay Kemer iyi haberi kendisi verdi! "Allah'ın izniyle 2. kez..."
Giriş Tarihi: 31.01.2020
Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, kanseri yendi. Hastalık nüksetti. İyi haberi kendisi verdi: Allah'ın izniyle 2. kez ilik nakli oluyorum. Benim için dua edin. Güzel kalplerinizden öpüyorum.Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, kanseri yendi. Hastalık nüksetti. İyi haberi kendisi verdi: Allah'ın izniyle 2. kez ilik nakli oluyorum. Benim için dua edin. Güzel kalplerinizden öpüyorum.
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