31 Ocak 2020, Cuma
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FB TV sunucusu Dilay Kemer iyi haberi kendisi verdi! "Allah'ın izniyle 2. kez..."

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Giriş Tarihi: 31.01.2020
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TV sunucusu , kanseri yendi. Hastalık nüksetti. İyi haberi kendisi verdi: 'ın izniyle 2. kez oluyorum. Benim için dua edin. Güzel kalplerinizden öpüyorum.

TV sunucusu Dilay Kemer, kanseri yendi. Hastalık nüksetti. İyi haberi kendisi verdi: 'ın izniyle 2. kez oluyorum. Benim için dua edin. Güzel kalplerinizden öpüyorum.

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