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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri| Fırtınada bir hamle daha!

SPOR
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
FIRTINADA BİR HAMLE DAHA!

Son dakika haberi... Devre arası döneminin en flaş isimlerine imza attıran Trabzonsrpor'dan bir hamle daha. ekibi ’nun Brezilyalı stoperi ile anlaşma sağladı.

çalışmalarını sürdüren bir transferde daha sona geldi. Bordo mavili ekip 'nun Brezilyalı stoperi ile anlaşma sağladı.

Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden Trabzonspor'da bir süredir stoper arayışları devam ediyordu. Bu sezon uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine son vermek isteyen , stoper transferinde sona geldi. Bordo mavili ekip, Cruzeiro'dan ile prensipte anlaşıldı.

MESAJI GÖNDERMİŞTİ
Birkaç gün evvel kişisel Instagram hesabından Türk bayrağı koyduğu bir hikayeyi paylaşan ve mesajı gönderen Manoel için en kısa zamanda resmi açıklama yapılması da bekleniyor. Ndiaye ve transferleri ile takımı güçlendiren Bordo-Mavili yönetim, kadrosuna katacağı stoper ile devre arası transfer dönemini kapatmayı hedefliyor.

MANOEL MESSİAS KİMDİR?
26 Şubat 1990 tarihinde 'nın Bacabal kentinde dünyaya gelen Manoel'in tam adı Manoel Messias Silva Carvalho'dur. Futbola Club Athletico Paranaense'nin altyapısında başladı ve burada profesyonel oldu. 2014-2015 sezonunda Cruzeiro'ya transfer oldu. Geçen sene ise Corinthians'a kiralandı. Sözleşmesi 31.12.2020'de sona eriyor. Boyu 1.81 olan 29 yaşındaki stoper bir lig ve bir kupa şampiyonluğu kazandı. Kiralandığı Corinthians'ta 39 maça çıktı ve 1 gol attı.

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