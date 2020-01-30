Son dakika Trabzonspor transfer haberleri| Fırtınada bir hamle daha!
Son dakika haberi... Devre arası transfer döneminin en flaş isimlerine imza attıran Trabzonsrpor'dan bir hamle daha. Karadeniz ekibi Cruzeiro’nun Brezilyalı stoperi Manoel Messias ile anlaşma sağladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor bir transferde daha sona geldi. Bordo mavili ekip Cruzeiro'nun Brezilyalı stoperi ile anlaşma sağladı.
Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden Trabzonspor'da bir süredir stoper arayışları devam ediyordu. Bu sezon uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fırtına, stoper transferinde sona geldi. Bordo mavili ekip, Cruzeiro'dan Manoel Messias ile prensipte anlaşıldı.
MESAJI GÖNDERMİŞTİ
Birkaç gün evvel kişisel Instagram hesabından Türk bayrağı koyduğu bir hikayeyi paylaşan ve mesajı gönderen Manoel için en kısa zamanda resmi açıklama yapılması da bekleniyor. Ndiaye ve Bilal Başacıkoğlu transferleri ile takımı güçlendiren Bordo-Mavili yönetim, kadrosuna katacağı stoper ile devre arası transfer dönemini kapatmayı hedefliyor.
MANOEL MESSİAS KİMDİR?
26 Şubat 1990 tarihinde Brezilya'nın Bacabal kentinde dünyaya gelen Manoel'in tam adı Manoel Messias Silva Carvalho'dur. Futbola Club Athletico Paranaense'nin altyapısında başladı ve burada profesyonel oldu. 2014-2015 sezonunda Cruzeiro'ya transfer oldu. Geçen sene ise Corinthians'a kiralandı. Sözleşmesi 31.12.2020'de sona eriyor. Boyu 1.81 olan 29 yaşındaki stoper bir lig ve bir kupa şampiyonluğu kazandı. Kiralandığı Corinthians'ta 39 maça çıktı ve 1 gol attı.
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