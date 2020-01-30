30 Ocak 2020, Perşembe
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Koronavirüs Çin'i vurdu! Ligler ertelendi

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Giriş Tarihi: 30.01.2020
KORONAVİRÜS ÇİN'İ VURDU! LİGLER ERTELENDİ

Son dakika haberi... , ülkede patlak veren koronavirüs salgını sebebiyle süresiz ertelendi.

, ülkede patlak veren koronavirüs salgını sebebiyle süresiz ertelendi.

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