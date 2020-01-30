Roger Federer- Novak Djokovic maç sonucu | 0-3
Roger Federer ile Novak Djokovic, dünya 1 numarası Rafael Nadal'ın elendiği Avustralya Açık'ta finale yükselmek için karşı karşıya geldi. Sırp tenisçi, İsviçreli rakibini 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Erkekler tenisinin iki büyük ismi Roger Federer ile Djokovic, Avustralya Açık yarı finalinde karşı karşıya geldi. Djokovic, Federer'in iyi başladığı ve 4-1'i bulduğu ilk setin ardından ivmesini artırdı ve diğer setleri de kazanarak finale yükseldi.
Dünya iki numarası Novak Djokovic ile 38 yaşında olmasına rağmen hala bu seviyede kalabilen ve üç numara pozisyonunda olan Roger Federer arasındaki zorlu mücadele nefesleri keserken Djokovic son dönemdeki üstünlüğünü burada da devam ettirdi.
Djokovic'in finaldeki rakibi Zverev - Thiem maçının ardından belli olacak.
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