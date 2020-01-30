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Roger Federer- Novak Djokovic maç sonucu | 0-3

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Giriş Tarihi: 30.01.2020
DJOKOVİC AVUSTRALYA'DA FEDERER'İ EZDİ GEÇTİ

ile , dünya 1 numarası 'ın elendiği 'ta finale yükselmek için karşı karşıya geldi. Sırp tenisçi, İsviçreli rakibini 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Erkekler tenisinin iki büyük ismi ile Djokovic, yarı finalinde karşı karşıya geldi. Djokovic, Federer'in iyi başladığı ve 4-1'i bulduğu ilk setin ardından ivmesini artırdı ve diğer setleri de kazanarak finale yükseldi.

Dünya iki numarası ile 38 yaşında olmasına rağmen hala bu seviyede kalabilen ve üç numara pozisyonunda olan Roger Federer arasındaki zorlu mücadele nefesleri keserken Djokovic son dönemdeki üstünlüğünü burada da devam ettirdi.

Djokovic'in finaldeki rakibi Zverev - Thiem maçının ardından belli olacak.

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