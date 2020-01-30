30 Ocak 2020, Perşembe
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Simon Falette’nin gözü yönetimde

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Giriş Tarihi: 30.01.2020
SİMON FALETTE’NİN GÖZÜ YÖNETİMDE

Bir süre önce F.Bahçe'ye imza atan ancak harcama l-i miti problemi nedeniyle lisansı çıkarılamayan , bu sorunun çözülmesini bekliyor. 'nin lisansı çıkmazsa ligin 2. yarısına forma giyemeyecek.

Bir süre önce F.Bahçe'ye imza atan ancak harcama l-i miti problemi nedeniyle lisansı çıkarılamayan , bu sorunun çözülmesini bekliyor. 'nin lisansı çıkmazsa ligin 2. yarısına forma giyemeyecek.

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