Simon Falette’nin gözü yönetimde
Giriş Tarihi: 30.01.2020
Bir süre önce F.Bahçe'ye imza atan ancak harcama l-i miti problemi nedeniyle lisansı çıkarılamayan Simon Fallette, bu sorunun çözülmesini bekliyor. Falette'nin lisansı çıkmazsa ligin 2. yarısına forma giyemeyecek.Bir süre önce F.Bahçe'ye imza atan ancak harcama l-i miti problemi nedeniyle lisansı çıkarılamayan Simon Fallette, bu sorunun çözülmesini bekliyor. Falette'nin lisansı çıkmazsa ligin 2. yarısına forma giyemeyecek.
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