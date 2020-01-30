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Miha Zajc takımda kalıyor

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Giriş Tarihi: 30.01.2020
MİHA ZAJC TAKIMDA KALIYOR

Brescia'nın etmek istediği takımda kalıyor. ekibinin, Zajc için yaptığı teklif Fenerbahçe tarafından az bulundu.

Brescia'nın etmek istediği takımda kalıyor. ekibinin, Zajc için yaptığı teklif Fenerbahçe tarafından az bulundu.

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