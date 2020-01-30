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Hakan Çalhanoğlu'ndan 'Ricardo Rodriguez' açıklaması: "Fener’i çok istedi ama transferi gerçekleşmedi

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Giriş Tarihi: 30.01.2020
FENER’İ ÇOK İSTEDİ AMA TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ

F.Bahçe'nin transferi için çok uğraştığı için takım arkadaşı 'ndan açıklama geldi. Hakan, "Rodriguez, 'ye gelmeyi çok istiyordu ancak transferi maddi sorunlara takıldı" ifadelerini kullandı.

F.Bahçe'nin transferi için çok uğraştığı Milanlı Rodriguez için takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'ndan açıklama geldi. Hakan, "Rodriguez, 'ye gelmeyi çok istiyordu ancak transferi maddi sorunlara takıldı" ifadelerini kullandı. Kanarya'nın harcama limiti engeli sebebiyle transferini bitiremediği Rodriguez'in PSV'ye gitmesi bekleniyor.

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