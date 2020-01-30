Derbilerin abonesi Ali Palabıyık
Giriş Tarihi: 30.01.2020
Merkez Hakem Kurulu cumartesi oynanacak kritik Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Ali Palabıyık'ı atadı. Palabıyık böylece son 4 sezonda iki takım arasındaki 8 maçın 5 tanesinde görev almış olacak. Palabıyık ayrıca bu sezon Trabzonspor'un Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in ardından Fenerbahçe ile oynayacağı zorlu maçta da görev alacak.Merkez Hakem Kurulu cumartesi oynanacak kritik Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Ali Palabıyık'ı atadı. Palabıyık böylece son 4 sezonda iki takım arasındaki 8 maçın 5 tanesinde görev almış olacak. Palabıyık ayrıca bu sezon Trabzonspor'un Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in ardından Fenerbahçe ile oynayacağı zorlu maçta da görev alacak.
Ali Palabıyık geride kalan 19 haftada toplam 11 maçta görev yaparken 6 kez kırmızı kart kararı verdi. Palabıyık ayrıca ligin en çok maç yöneten üç hakemi arasında.
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