Derbilerin abonesi Ali Palabıyık

Merkez Hakem Kurulu cumartesi oynanacak kritik Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Ali Palabıyık'ı atadı. Palabıyık böylece son 4 sezonda iki takım arasındaki 8 maçın 5 tanesinde görev almış olacak. Palabıyık ayrıca bu sezon Trabzonspor'un Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in ardından Fenerbahçe ile oynayacağı zorlu maçta da görev alacak.

Hakem Kurulu cumartesi oynanacak kritikmaçına'ı atadı.böylece son 4 sezonda iki takım arasındaki 8 maçın 5 tanesinde görev almış olacak.ayrıca bu sezon'un'in ardındanile oynayacağı zorlu maçta da görev alacak.geride kalantoplam 11 maçta görev yaparken 6 kez kırmızı kart kararı verdi. Palabıyık ayrıca ligin en çok maç yöneten üç hakemi arasında.