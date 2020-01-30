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Caner Erkin: Geçmişe sünger çekelim

SPOR
Giriş Tarihi: 30.01.2020
CANER ERKİN: GEÇMİŞE SÜNGER ÇEKELİM

'ın tecrübeli oyuncusu artık geçmişe sünger çekmeleri gerektiğini söyledi.

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu artık geçmişe sünger çekmeleri gerektiğini söyledi. Yıldız oyuncu, "Kalan maçlara bakacağız" dedi.



LENS&ADEM LJAJİC Ç.RİZE'YE ÇOK ZOR
'ta sakatlıkları süren Adem Ljajic ve Lens'in bu hafta oynanacak olan maçına yetişmesinin çok zor olduğu öğrenildi.

ORKAN ÇINAR KALACAK
Beşiktaş'ta ilk devre şans bulamayan Orkan Çınar'ın 'ın istemesi üzerine takımda kalacağı öğrenildi.

GELECEĞE BAKIYORUM
Kartal'ın genç yıldızı Rıdvan artık geleceğe baktığını söyleyerek, "Kendimi geliştirmek istiyorum" ifadesini kullandı.

RAHİMOV'A ÖZEL ZİYARET
Beşiktaşlı yönetici Umut Şenol, Azerbaycan Spor Bakanı Azad Rahimov'u ziyaret ederek Beşiktaş forması verdi.

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