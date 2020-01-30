30 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Tyler Boyd Çaykur Rizespor ile görüşüyor

SPOR
Giriş Tarihi: 30.01.2020
TYLER BOYD Ç.RİZE İLE GÖRÜŞÜYOR

'da 'un ile görüştüğü öğrenildi. Yönetimin yapmak için Oğuzhan'dan sonra Tyler Boyd'u da göndermeyi planladığı ortaya çıktı. 'li oyuncu için bugün yeni gelişmeler bekleniyor.

Kartal'da Tyler Boyd'un Çaykur Rize ile görüştüğü öğrenildi. Yönetimin yapmak için Oğuzhan'dan sonra Tyler Boyd'u da göndermeyi planladığı ortaya çıktı. 'li oyuncu için bugün yeni gelişmeler bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN