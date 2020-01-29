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Trabzonspor'da Guilherme bombası!

SPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2020
TRABZONSPOR'DA GUİLHERME BOMBASI!

ismi uzun süredir ile anılan ’un yıldızı için devreye girdi... Bordo- Mavililer, Guilherme’nin menajeriyle temasa geçti.

Trabzonspor'da orta sahayı güçlendirmek için yapılan girişimlerde sürpriz bir yıldız gündeme geldi. Bordo-Mavililer, İsmi bir süredir Beşiktaş ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Yeni Malatyasporlu Guilherme için devreye girdi.

Bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunan Sambacı'nın Yeni Malatyaspor ile yapılan kiralama sözleşmesinde 150 bin Euro'luk çıkış maddesi vardı. Ancak Guilherme'nin menajeri Rabalinho'nun bu rakamı 40 bin Euro'ya indirdiği belirtildi.



Trabzonspor yönetiminin bu rakamı yatırıp transferi sonuçlandırabileceği öğrenildi.

Guilherme, formasıyla son iki sezonda çok önemli işlere imza attı.

YUNUS EMRE SEL

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