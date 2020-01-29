29 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Fenerbahçe taraftarı Trabzon’da yok

SPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2020
F.BAHÇE TARAFTARI TRABZON’DA YOK

başkanlığında gerçekleştirilen toplantısında önemli kararlar alındı. Buna göre karşılaşmaya Fenerbahçeli taraftarlar alınmayacak. Maçta 700 özel, bin 400 resmi güvenlik personeli görev yapacak.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında önemli kararlar alındı. Buna göre karşılaşmaya Fenerbahçeli taraftarlar alınmayacak. Maçta 700 özel, bin 400 resmi güvenlik personeli görev yapacak.

BİLETLER 3 DAKİKADA TÜKENDİ!
Dün satışa çıkan az sayıda derbi biletine Trabzonsporlu taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Biletlerin 3.5 dakikada tükendiği açıklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN