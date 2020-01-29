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Beşiktaş’tan resmi başvuru

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Giriş Tarihi: 29.01.2020
BEŞİKTAŞ’TAN RESMİ BAŞVURU

, maçında kural hatası yapıldığına dair başvurusunu dün resmen Futbol Federasyonu'na gönderdi. Federasyonun perşembe günü kararını açıklaması bekleniyor.

Beşiktaş, Göztepe maçında kural hatası yapıldığına dair başvurusunu dün resmen Futbol Federasyonu'na gönderdi. Federasyonun perşembe günü kararını açıklaması bekleniyor.

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