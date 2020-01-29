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Sturridge takımla çalıştı

SPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2020
STURRİDGE TAKIMLA ÇALIŞTI

, 'de ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı geçen 'nin takımla çalışması derbi öncesi sevindirdi.

Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı geçen 'nin takımla çalışması derbi öncesi sevindirdi.

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