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Galatasaray’da Pizza-Hamburger savaşı

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Giriş Tarihi: 29.01.2020
SARAY’DA PİZZA-HAMBURGER SAVAŞI

Başkan , taraftarları gelir elde etmek için 'in kulübe özel olan menüsünü yemeğe davet edince olanlar oldu! da forma resmi yayınlayarak, "Bu kulübün sponsoru biziz" dedi. Terra Pizza'nın Cengiz'in bu tavrından rahatsız olduğu öğrenildi.

Başkan Mustafa Cengiz, taraftarları gelir elde etmek için Burger King'in kulübe özel olan menüsünü yemeğe davet edince olanlar oldu! Terra Pizza da forma resmi yayınlayarak, "Bu kulübün sponsoru biziz" dedi. 'nın Cengiz'in bu tavrından rahatsız olduğu öğrenildi.


1.5 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI
G.Saray'ın 'le yaptığı sponsorluk anlaşması için Terra Pizza'ya 1.5 milyon TL ödediği öğrenildi.

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