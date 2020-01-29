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Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao imza dağıttı

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Giriş Tarihi: 29.01.2020
ALEMİN KRALI İMZA DAĞITTI

Galatasaray'ın yıldızı , önceki gün Zorlu AVM'deydi. Ailesi ile alışverişe çıkan futbolcu, hayranlarını kırmayıp onlarla fotoğraf çektirdi. Gençlerin imza isteklerini de geri çevirmedi.

Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Ailesi ile alışverişe çıkan futbolcu, hayranlarını kırmayıp onlarla fotoğraf çektirdi. Gençlerin imza isteklerini de geri çevirmedi.

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