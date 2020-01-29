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Son dakika: Akhisarspor Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı

SPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
YILMAZ VURAL'IN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Tecrübeli teknik direktör 'ın yeni takımı belli oldu. TFF 1. Lig temsilcisi , teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaştı.

TFF 1. Lig temsilcisi , teknik direktör ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından deneyimli teknik adam Yılmaz Vural ile anlaşmaya varıldı.

"TAKIMIMIZA VE HOCAMIZA HAYIRLISI OLSUN"

Açıklamada, "Akhisarspor'umuz teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Takımımıza ve hocamıza hayırlısı olsun." denildi.

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