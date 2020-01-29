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Antalyaspor'dan flaş Arda Turan açıklaması

SPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
ANTALYASPOR'DAN FLAŞ ARDA TURAN AÇIKLAMASI

’a transferi gerçekleşmeyen ’ı ekiplerinden ’un istediği iddiası Antalyaspor tarafından yalanlandı. Süğlün, “Arda Turan ile herhangi bir görüşmemiz olmadı” dedi.

Teknik Direktör Tamer Tuna'nın göreve gelmesiyle Jahovic, , , Podolski gibi ünlü oyuncuları kadrosuna katan için bugün 32 yaşındaki orta saha oyuncusu iddiası ortaya atıldı

Arda Turan'a Antalyaspor'un talip olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirten Antalyaspor , orta saha transferi için çalışma içerisinde olduklarını ancak Arda Turan ile ilgili bir girişimde bulunmadıklarını söyledi.

Süğlün, "Şu anda orta sahaya transfer için bakıyoruz ama Arda Turan ile herhangi bir görüşmemiz olmadı" dedi.

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