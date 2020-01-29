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Beşiktaş Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı

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Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
BEŞİKTAŞ YENİ HOCASINI RESMEN AÇIKLADI

Son dakika haberi... yönetimi ile yollarını ayırdıktan sonra eski oyuncusu ile el sıkıştı. Siyah beyazlı takım Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı. 47 yaşındaki teknik direktör 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kulübü, teknik direktör ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinde, Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlı takımla 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı yer aldı.

Beşiktaş'ın bugün resmen teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın'ın, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzaladığı aktarıldı.

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