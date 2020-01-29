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Rodriguez’den kötü haber!

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Giriş Tarihi: 29.01.2020
RODRİGUEZ’DEN KÖTÜ HABER!

İtalyan basını, 'nin bir türlü transferini bitiremediği 'in ile görüştüğünü yazdı. Haberde, Napoli Gattuso'nun eski öğrencisini istediği belirtildi.

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin bir türlü transferini bitiremediği Ricardo Rodriguez'in Napoli ile görüştüğünü yazdı. Haberde, Napoli Gattuso'nun eski öğrencisini istediği belirtildi.

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