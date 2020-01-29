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Barış Alıcı’nın yeni adresi Westerlo

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Giriş Tarihi: 29.01.2020
BARIŞ ALICI’NIN YENİ ADRESİ WESTERLO

Sezon başında 'den 'a kiralanan bu kez de 'nın yolunu tuttu. Genç futbolcunun, 'in de formasını giydiği Westerlo'ya 1.5 yıllığına kiralık verildiği açıklandı. Berke dün resmi imzayı attı.

Sezon başında Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a kiralanan Barış Alıcı bu kez de Belçika'nın yolunu tuttu. Genç futbolcunun, Berke Özer'in de formasını giydiği Westerlo'ya 1.5 yıllığına kiralık verildiği açıklandı. Berke dün resmi imzayı attı.

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