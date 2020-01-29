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PFDK’dan Beşiktaş’a para cezası

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Giriş Tarihi: 29.01.2020
PFDK’DAN BEŞİKTAŞ’A PARA CEZASI

, 'ndan dolayı 'a 24 bin TL pera ve ihtar cezası verdi. Erzurumspor maçındaki saha olayları nedeniyle bu ceza verilecek. Beşiktaş aynı maçta röportaja sadece 1 oyuncu katılım sağladığı için ihtar cezası da aldı.

, 'ndan dolayı 'a 24 bin TL pera ve ihtar cezası verdi. Erzurumspor maçındaki saha olayları nedeniyle bu ceza verilecek. Beşiktaş aynı maçta röportaja sadece 1 oyuncu katılım sağladığı için ihtar cezası da aldı.

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