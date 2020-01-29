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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz bilmecesi

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Giriş Tarihi: 29.01.2020
BURAK BİLMECESİ

Lecce Kulübü'nün ısrarla Burak'ı istemesi üzerine yönetim iki arada bir derede kaldı. Başkan 'nin 'la görüştükten sonra net bir karar vereceği öne sürüldü.

Kartal'da 'ın durumu hala belirsiz... Lecce'ye gitmek için yönetimden izin isteyen Burak olumsuz bir cevap almıştı.

KARAR ZAMANI
Ancak Lecce Kulübü'nün ısrarla Burak'ı istemesi üzerine yönetim iki arada bir derede kaldı. Başkan 'nin 'la görüştükten sonra net bir karar vereceği öne sürüldü.

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