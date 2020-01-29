29 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Kayseri hazırlıkları bugün başlıyor

SPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2020
KAYSERİ HAZIRLIKLARI BUGÜN BAŞLIYOR

maçı sonrası iki gün izin yapan , maçı hazırlıklarına bugün saat 11.00'de başlıyor. Sarı-Kırmızılılar maçının ardından Alanya ile kupa maçına çıkacak.

Konyaspor maçı sonrası iki gün izin yapan Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün saat 11.00'de başlıyor. Sarı-Kırmızılılar Kayseri maçının ardından Alanya ile kupa maçına çıkacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN