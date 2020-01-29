Fener devlerle yarışıyor

Fenerbahçe, maç başına yakaladığı şut ortalamasıyla Avrupa’nınb irçok devini solladı. 5 büyük lig baz alındığında zirvede 20.3 ile Atalanta var... Sarı-Laceivrtliler 17.6 ile 5. sırada yer aldı

DERBİ

enerbahçe

haftasındaskorla devirensergilediği baskın futbolla dikkat çekerken, rakip kaleyeisabetli olmak üzere toplamşut atarak bu sezonhaftadakimaçından sonraen çok şut attığı ikinci maçı oynadı.büyük ligi vemaç başına en çok şut atan takımlar arasında daortalamasıylasırada yer alıyor. İlk sıradailesırada iseilevar.hemen ardından geliyor.vegeride bıraktı.günlük iznin ardındanderbisinin hazırlıklarına dün başladı.çalışmada futbolcuların moralinin yüksek olduğu görüldü. Sakatlığı sürençalışmada yer almadı. İdman yarı sahada taktik çift kale maçla sona erdi.