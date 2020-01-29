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Galatasaray'da Falcao ve Emre Mor krizi!

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Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
GALATASARAY'DA FALCAO VE EMRE MOR KRİZİ!

Yaz döneminde büyük umutlarla 'a transfer olan 'dan ilginç bir çıkış geldi. ile Emre Mor arasında yaşanan kriz günler sonra ortaya çıktı.

'da kendisine "Kulüp bul" denilen , ve 'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda ile kavga etme noktasına geldi.

İşte yaşananlar:

Çift kale maçta Emre Mor'la aynı takımda yer alan Falcao, farklı yenik duruma düşmeleri üzerine genç oyuncuyu, "Haydi toparlanalım, kendimizi gösterelim'' sözleriyle motive etmek istedi ancak beklemediği bir karşılık aldı.

Falcao'nun uyarısını "İşine bak'' diyerek geri çeviren Emre Mor, tansiyonu yükseltti.

Kolombiyalı dünya yıldızı ise "Sen benim seviyemde değilsin'' cevabıyla tartışmayı bitirdi. Teknik direktör 'in ikinci yarıda kadroda düşünmediği Emre Mor'dan takım arkadaşları da desteğini çekti.

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