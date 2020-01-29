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İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki: Federico Dimarco

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Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
İŞTE FENERBAHÇE'NİN YENİ SOL BEKİ!

Takıma sol bek transferi yapmak için uzun süre dirsek temasında bulunan , aradığını sonunda buldu. Sarı lacivertli takım Inter'de forma giyen  ile anlaşma sağladı.

Ricardo Rodriguez'in Serie A ekiplerinden ile anlaşması üzerine sol bekte rota çeviren , Inter'de forma giyen ile anlaşma sağladı.

Uzun süredir yürütülen Ricardo Rodriguez transferinde mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, İtalya Serie A'dan başka bir sol beki kadrosuna katmak üzere.

Inter'de forma giyen Federico Dimarco'yu gündemine alan sarı-lacivertliler, İtalyan sol bekin transferini bitirmeye çok yakın.

Inter ile arasında oynanacak İtalya Kupası çeyrek final mücadelesini izlemek için İtalya'ya gidecek olan Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Milano ekibiyle son detayları görüşecek.

Son detayların da halledilmesinin ardından sarı-lacivertli ekip, takımdan bir ismi göndererek transferi açıklayacak.

FEDERICO DIMARCO'NUN KARİYERİ
Inter altyapısından yetişen Federico Dimarco, Ascoli ve Empoli takımlarında kiralık olarak forma giydikten sonra 16/17 sezonunda Milano ekibine geri döndü. 1 sezon boyunca Inter'de top koşturan Dimarco, 3.91 milyon euro karşılığında Sion'a transfer oldu.

İsviçre ekibinde gösterdiği performans ile beğenileri toplayan İtalyan sol bek, 5 milyon euro karşılığında Inter'e geri transfer oldu. 18/19 sezonunda Parma'ya kiralık olarak gönderilen 22 yaşındaki futbolcu bu sezon mavi-siyahlı ekipte yalnızca 4 karşılaşmada boy gösterdi.

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