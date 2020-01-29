Abdullah Avcı dönemi resmen sona erdi
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
Son dakika haberi... Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdi.
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