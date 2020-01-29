29 Ocak 2020, Çarşamba
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Abdullah Avcı dönemi resmen sona erdi

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Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ RESMEN AÇIKLADI

Son dakika haberi... , 'nın sözleşmesini feshettiğini 'ye bildirdi.

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