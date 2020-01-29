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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık oldu

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Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

'in 20. haftasında ile arasında oynanacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

'de 20'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en önemli karşılaşması olan - maçında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 20'nci haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

31 Ocak Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

1 Şubat Cumartesi:
14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya
17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Ümit Öztürk
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

2 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: Zorbay Küçük

3 Şubat Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu

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