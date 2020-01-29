Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık oldu
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Süper Lig'de 20'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en önemli karşılaşması olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 20'nci haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
31 Ocak Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
1 Şubat Cumartesi:
14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya
17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Ümit Öztürk
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
2 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: Zorbay Küçük
3 Şubat Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu
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