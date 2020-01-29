Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık oldu

Süper Lig'de 20'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en önemli karşılaşması olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık görev yapacak.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 20'nci haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:



31 Ocak Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy



1 Şubat Cumartesi:

14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Ümit Öztürk

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık



2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: Zorbay Küçük



3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu