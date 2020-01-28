Yeni sezon için Nazım hamlesi
Giriş Tarihi: 28.01.2020
Antalyaspor formasını giyen Nazım Sangare, Beşiktaş'ın transfer gündemine girdi... Siyah-Beyazlılar'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli sağ bekin menajeri ile temasa geçtiği öğrenildi. Nazım'ın ismi Fenerbahçe ile de anılıyor.Antalyaspor formasını giyen Nazım Sangare, Beşiktaş'ın transfer gündemine girdi... Siyah-Beyazlılar'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli sağ bekin menajeri ile temasa geçtiği öğrenildi. Nazım'ın ismi Fenerbahçe ile de anılıyor.
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