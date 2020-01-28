Çifte kural hatası tartışması

Süper Lig'de yeniden kural hatası tartışması yaşanıyor... Beşiktaş yönetimi, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla dün Futbol Federasyonu'na başvurusunu yaptı.

IFAB

Lig'de yeniden kural hatası tartışması yaşanıyor...yönetimi,maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla dün'na başvurusunu yaptı.Siyah-Beyazlılar, yenilen 2. golden önce'in hakem atışı kuralına aykırı bir karar verdiğini düşünüyor.isemaçında kural hatası yapıldığını savunuyor.Kırmızı-Siyahlı kulüp iptal edilen penaltı gollerindefutbolcularının da ihlal yaptığını ve karşılaşmanıniçin başvuru yaptığını açıkladı.G.ANTEPLİ futbolcular penaltı sırasında yay içine girdiği için gol iptal edildi.kulübü bu pozisyondandolayıkural hatası itirazındabulundu.Eski hakem Bünyamin Gezer, Beşiktaş'ın kural hatası itirazını değerlendirdi. Gezer, "IFAB'ın 2019/20 Futbol Oyun Kuralları kitapçığı Kural 8 Madde 2'de 'Hakem Atışı' başlığında da görüleceği gibi kural net olarak açıklanmış. Tekrar lazım" dedi.