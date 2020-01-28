Çifte kural hatası tartışması
Giriş Tarihi: 28.01.2020
Süper Lig'de yeniden kural hatası tartışması yaşanıyor... Beşiktaş yönetimi, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla dün Futbol Federasyonu'na başvurusunu yaptı.Süper Lig'de yeniden kural hatası tartışması yaşanıyor... Beşiktaş yönetimi, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla dün Futbol Federasyonu'na başvurusunu yaptı.
2. GOLDEN ÖNCE HATA VAR
Siyah-Beyazlılar, yenilen 2. golden önce Hüseyin Göçek'in hakem atışı kuralına aykırı bir karar verdiğini düşünüyor. Gaziantep ise G.Birliği maçında kural hatası yapıldığını savunuyor.
58'DEN İTİBAREN TEKRAR
Kırmızı-Siyahlı kulüp iptal edilen penaltı gollerinde G.Birliği futbolcularının da ihlal yaptığını ve karşılaşmanın 58. dakikadan itibaren yeniden oynanması için başvuru yaptığını açıkladı.
G.ANTEPLİ futbolcular penaltı sırasında yay içine girdiği için gol iptal edildi.
G.ANTEP kulübü bu pozisyondan dolayı kural hatası itirazında bulundu.
GEZER: IFAB KİTAPÇIĞINA GÖRE TEKRAR LAZIM
Eski hakem Bünyamin Gezer, Beşiktaş'ın kural hatası itirazını değerlendirdi. Gezer, "IFAB'ın 2019/20 Futbol Oyun Kuralları kitapçığı Kural 8 Madde 2'de 'Hakem Atışı' başlığında da görüleceği gibi kural net olarak açıklanmış. Tekrar lazım" dedi.
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