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Oğuzhan Özyakup Feyenoord’da

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Giriş Tarihi: 28.01.2020
OĞUZHAN ÖZYAKUP FEYENOORD’DA

’ta sürpriz bir ayrılık yaşandı. Son iki sezonda göstedriği kötü performansla eleştiri oklarının hedefine oturan sezon sonuna kadar kiralık olaark Feyenoord ile el sıkıştı...

Harcama limitinde yaşanan sorun nedeniyle transferde sessiz kalan Beşiktaş'ta çok flaş bir ayrılık yaşandı... Son iki sezonda gösterdiği kötü performans sonrası taraftarlarla arası açılan ve kaptanlığı elinden alınan Oğuzhan Özyakup, Feyenoord ile anlaştı. Hollanda kulübünün yaklaşık 1 hafta önce Siyah-Beyazlılar ile temasa geçerek kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.



Dün yapılan son görüşmelerin ardından aradaki tüm pürüzler giderildi. Alkmaar altyapısında başlayan Oğuzhan Özyakup 6 aylığına Hollanda'ya dönecek. Tecrübeli yıldızın maaşını da kulübü Feyenoord ödeyecek.

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