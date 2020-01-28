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FIFA Cüneyt Çakır'ın biletini kesti!

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Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
FIFA CÜNEYT ÇAKIR'IN BİLETİNİ KESTİ!

Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil eden , ’nın için çağrı yaptığı hakem listesinde yer almadığı iddia edildi.

, 'nın için çağrı yaptığı hakemler listesinde yer almadı. Cüneyt Çakır'ın liste dışı kalmasının yaş haddinden değil, performansından kaynaklandığı iddia edilirken konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan her hangi bir açıklama yapılmadı. İddiaye göre; Listelerin kesinleşmesiyle birlikte FIFA'nın 2022 Dünya Kupası hakem listesinde Cüneyt Çakır yer almayacak.

BÜNYAMİN GEZER: KARARI BİLİYOR OLABİLİR
Cüneyt Çakır'ın liste dışı kalmasını yorumlayan eski hakemlerden spor yorumcusu , açıklanan listeye göre Cüneyt Çakır'ın 2022 Dünya Kupası'nda görevlendirilmeyeceğini, muhtemelen bu kararın Çakır tarafından da bilindiğini söyledi. Bünyamin Gezer bu iddiasını doğrulamak adına yaptığı yorumda da, "Cüneyt Çakır'ın Kayserisporile Ankaragücü arasında oynanan maçtaki yönetimi ve psikolojisi bu kararı bildiğini gösteriyor. Cüneyt Çakır gibi bir hakemin bu kadar hata yapmasının ve her kararda VAR'a gitmesinin başka izahı olamaz" ifadelerini kullandı.

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