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Fenerbahçe Barış Alıcı Westerlo'ya kiraladı

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Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
FENERBAHÇE TRANSFERİ RESMEN AÇIKLADI!

Son dakika haberi... genç oyuncusu Barış Alıcı'yı, Belçika ligi takımlarından KVC Westerlo'ya kiraladığını açıkladı. Yapılan açıklamada "Sezon başında ’a kiralanan oyuncumuz Barış Alıcı’nın yeni takımı Belçika'nın KVC Westerlo ekibi oldu. Oyuncumuz Belçika takımında 1.5 yıl kiralık olarak forma giyecek." ifadelerine yer verildi.

, Barış Alıcı'nın Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

Sezon başında 'a kiralanan oyuncumuz Barış Alıcı'nın yeni takımı Belçika'nın KVC Westerlo ekibi oldu. Oyuncumuz Belçika takımında 1.5 yıl kiralık olarak forma giyecek.

Barış Alıcı'ya yeni takımında başarılar dileriz.

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